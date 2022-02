Di Biagio: «L’Inter fa fatica a fare gol, ma un dato dà la squadra in salute»

L’Inter non segna da 313′ in tutte le competizioni, l’ultimo quello di Dzeko al 47′ della partita di Napoli. Da DAZN l’ex centrocampista Di Biagio segnala però come il problema del gol sia solo passeggero.

TUTTE IN CORSA – Luigi Di Biagio è convinto che ci siano margini: «La lotta scudetto si deciderà per uno o due punti. Gli scontri diretti faranno la differenza: l’Inter è in vantaggio col Napoli mentre il Milan è in vantaggio con l’Inter, bisogna guardare anche queste cose. Hanno rallentato tantissimo, ora mi sbaglio ma inizieranno a viaggiare a ritmo elevato. L’Inter sta facendo fatica a trovare gol ma non a concludere, questo la dice lunga sulla salute della squadra. Speriamo faccia il miracolo a Liverpool ma sarà molto difficile, nel momento in cui ce la farà diventerà concentrata al 100% sul campionato. Potrebbe essere un momento molto importante».