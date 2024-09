Di Biagio sicuro: «Inter consapevole. Nessuno può competerci!»

L’ex nerazzurro Luigi Di Biagio ha davvero pochi dubbi sull’Inter. L’allenatore si espone, facendo un primo resoconto sulla squadra di Simone Inzaghi.

BILANCIO – Dopo il blocco di tre partite di Serie A è possibile un primo bilancio di stagione. Si appresta a farlo Luigi Di Biagio, allenatore ed ex calciatore italiano, che è intervenuto nell’edizione odierna di SportMediaset. Esperto di Serie A, avendo giocato in carriera in numerose squadre italiane – tra cui anche l’Inter – Di Biagio esprime con sicurezza il parere. L’allenatore, proprio sulla sua ex squadra, dichiara: «L’Inter è consapevole della propria forza, ha un grande allenatore e un grande gruppo. Quindi non vedo una squadra che possa competere con l’Inter almeno per quanto riguarda il campionato italiano». Questo, dunque, il parere di Di Biagio sul team allenato da Simone Inzaghi, che dopo le prime tre giornate ha raccolto due risultati utili su tre, insieme a un pareggio. Non resta che attendere il nuovo turno di campionato, di rientro dalla sosta Nazionale, per sapere se il positivo trend dell’Inter troverà continuità.