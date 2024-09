Di Biagio: «Frattesi può giocare ovunque! Ma l’Inter può permettersi di lasciarlo in panchina»

Gigi Di Biagio ha espresso anche lui la sua opinione su Davide Frattesi, tanto utilizzato in Nazionale soprattutto da titolare mentre all’Inter “solo” a partita in corso. L’ex nerazzurro ne ha parlato durante un suo intervento a Radio Serie A.

TITOLARE OVUNQUE – Gigi Di Biagio esprime così la sua opinione riguardo le differenze tra Inter e Italia per il centrocampista azzurro: «Frattesi è un giocatore forte, ha tanta voglia di fare bene e la forza di poter giocare in qualsiasi squadra in Europa. L’Inter è forte in quella zona del campo e può permettersi di lasciarlo in panchina certe volte. Lui nasce come interno di centrocampo con ottimi tempi di inserimento da dietro attaccando la porta, lo ha dimostrato anche con l’Italia».