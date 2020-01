Di Biagio: “Eriksen giocatore totale, grandissimo acquisto Inter. Juventus…”

Di Biagio, ex centrocampista dell’Inter ora allenatore, è stato ospite di “Sky Calcio Club”. Promosso il possibile acquisto di Eriksen dal Tottenham, con il danese che servirebbe per tornare a essere punto a punto con la Juventus ieri scappata a +4.

QUELLO CHE SERVE – L’Inter potrebbe prendere Christian Eriksen, e per l’ex nerazzurro Luigi Di Biagio sarebbe l’acquisto giusto: «Io penso che si stia parlando di un giocatore che sa fare tutto quanto. Metterlo da interno per farlo andare a ridosso degli attaccanti, visto che ha tiro da fuori e visione di gioco, dà un giocatore totale: se dovesse prenderlo sarebbe un grandissimo colpo. Altri acquisti dal mercato? Allungano tanto la rosa, è importantissimo per quello che ha detto Antonio Conte. Se non giocano a duemila diventa fondamentale gestire i giocatori. Qual è la principale rivale della Juventus? Visto il momento non si può non dire la Lazio, ma io penso che fra qualche periodo l’Inter sarà l’antagonista della Juventus. Però la Lazio sta facendo vedere».