Di Biagio: «Derby di Roma diverso. Inter-Milan mai sofferto così»

Luigi Di Biagio ha giocato tanti derby in Italia, sia quelli di Roma che quelli di Milano con la maglia dell’Inter. L’ex giocatore li mette a paragone su Cronache di Spogliatoio.

DERBY – Per Gigi Di Biagio non esiste un paragone: «Quello di Roma è un derby diverso, poi lo state chiedendo alla persona sbagliata. Io ho sofferto molto a Roma. A Milano non lo sentivo e lo giocavo sempre molto bene, tra l’altro ho fatto un paio di gol molto importanti. Qui a Roma non riuscivo mai a giocarlo per tanti motivi, per la mia storia calcistica, sono nato e cresciuto nella Lazio poi sono andato nella Roma. Volevo tanto segnare un gol al derby ma neanche mi ci avvicinavo. Alla Lazio ho segnato con Brescia, Inter, Foggia, Ascoli, ma con la maglia della Roma mai. A Milano si gioca molto di più dentro lo stadio, fuori un po’ meno».