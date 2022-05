Di Biagio: «Coppa Italia, Juventus più abituata dell’Inter? Gap assottigliato»

Luigi Di Biagio, su Dazn, si è espresso sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. L’ex centrocampista convinto che la differenza in termini di esperienza si è decisamente ridotta

GAP RIDOTTO − Per Di Biagio, gare come la finale di Coppa Italia annullano qualsiasi tipo di distrazione: «In Coppa Italia, l’Inter non sarà svantaggiata dalla lotta al campionato, partite del genere fanno dimenticare il resto. Quando si va in campo il contorno si dimentica, tempo fa avrei detto che la Juventus era più abituata a fare un certo tipo di partite. Adesso questa differenza si è assottigliata».