Di Biagio: Â«Conte maestro, si esalta! E l’Inter ha margini di miglioramentoÂ»

Di Biagio: «Conte maestro, si esalta! E l’Inter ha margini di miglioramento»

Luigi Di Biagio

Di Biagio – ex centrocampista dell’Inter -, intervenuto come ospite a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, spende parole di elogio per la squadra di Conte. E c’è un motivo se la considera favorita per lo scudetto

SQUADRA CONTIANA – Giudizio estremamente positivo quello di Gigi Di Biagio sulla squadra nerazzurra: «Io vedo molto bene l’Inter. In una situazione del genere, Antonio Conte è un maestro. Riesce a tenere tutti sulla corda e a non mollare mai. L’Inter, rispetto a tutte le altre squadre, Milan compreso, ha margini di miglioramento incredibili. Sta trovando equilibrio e continuità che forse non ha ancora trovato, a differenza del Milan. Ma anche rispetto a Juventus e Napoli». Per Di Biagio l’Inter di Conte può fare ancora meglio rispetto alla prima parte di stagione.