Di Biagio: «Bastoni? L’ho fatto giocare perché sapevo sarebbe arrivato»

Gigi Di Biagio è intervenuto oggi in collegamento con gli studi di “Sky Sport” e ha parlato della sua esperienza da Commissario Tecnico della Nazionale Under 21 in cui ha lanciato in azzurro anche Alessandro Bastoni nonostante la sua giovanissima età.

LAVORO SUL TALENTO – Di Biagio parla della sua esperienza con l’Under 21 e rivendica dei meriti per aver lanciato dei giovani che oggi sono protagonisti in Serie A o con la nazionale maggiore. L’ex CT ed ex centrocampista dell’Inter fa anche il nome del nerazzurro Alessandro Bastoni: «Dico con presunzione che ho fatto giocare i ragazzi 4 anni sotto età perché sapevo sarebbero arrivati in Serie A. Dico Bastoni, Locatelli, Kean, Donnarumma, Chiesa. E’ meglio far giocare quelli pronti o quelli che sarebbero arrivati in Serie A? Io ho scelto la seconda strada e questo lavoro adesso mi viene riconosciuto».