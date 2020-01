Dhorasoo: “Scudetto? Basta Juventus. Ho giocato nel Milan, ma tifo Inter”

Lunga intervista all’ex Milan e Livorno Vikash Dhorasoo, tra le pagine di “SportWeek”. Tra i tanti temi toccati dal francese, c’è anche una puntatina sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus.

TIFOSO D’ECCEZIONE – Dal prato di San Siro alla corsa per la poltrona di sindaco di Parigi. Vikash Dhorasoo ha vestito le maglie di Milan, Livorno e Paris Saint-Germain tra le altre. Le sue idee politiche lo hanno spinto a candidarsi, con un partito di estrema sinistra (“Decidons Paris”, ndr), come primo cittadino della capitale francese, ma il pallone non è ancora uscito dalla sua vita. Tra le tante domande rivoltegli durante la lunga intervista nell’edizione odierna di “SportWeek”, c’è anche un pronostico per lo scudetto: “Chi lo vince? Ne ho abbastanza della Juventus. Anche se ho giocato nel Milan, tifo Inter“.