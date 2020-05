Dhorasoo: “Inter, Cavani completa Lukaku! Conte lo farà rendere al meglio”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato Vikash Dhorasoo, ex calciatore del Milan e del Paris Saint-Germain. Il tema chiave è l’eventuale arrivo di Edinson Cavani all’Inter. Secondo l’ex calciatore, il ‘Matador’ si integrerebbe alla grande con Lukaku e col gioco di Antonio Conte

RISCATTO – Edinson Cavani non ha perso lo smalto. Lo confermano i numeri, e anche il parere di un ex storico del Paris Saint-Germain: Vikash Dhorasoo. Il ‘Matador’ è corteggiato dall’Inter e da Antonio Conte, che crede ancora nelle sue potenzialità (ed è pronta a lanciare un’offerta monstre): «Non è cambiato. Le qualità sono rimaste intatte. E’ una punta con il fiuto del gol, molto fisico, anche se non partecipa alla costruzione dell’azione. Con Zlatan Ibrahimovic si è sacrificato giocando a sinistra nonostante fosse capocannoniere di A. Dopo Zlatan, si è ripreso il centro dell’attacco alzando la media gol. Infine, ha dovuto far spazio a Neymar e Kylian Mbappé con cui non c’è molta affinità. Cavani non è uno che stupisce per finezza tecnica, ma sa cosa fare in area per metterla dentro».

INTESA – La condizione fisica di Cavani non sarà dei migliori, ma all’Inter può rilanciarsi con uno come Antonio Conte: «Il tempo passa per tutti, ma Cavani continua a dare molto in fase difensiva. In costruzione, però, credo che Mauro Icardi sia più in sintonia con Mbappé e Neymar. Sa crearsi molte occasioni comunque. Lo vedo molto più complementare con Lukaku che con Neymar e Mbappé. Cavani può completare la fisicità del belga, con il gioco di profondità e l’abilità a creare spazi, ruotandogli intorno. E Conte saprà farlo rendere».

