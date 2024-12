DG Fiorentina su Bove: «Ha convinto i ragazzi, mercoledì si gioca»

Il DG della Fiorentina, Ferrari, ha parlato di Bove all’uscita dal Careggi. E arrivano aggiornamenti anche su Fiorentina-Empoli di Coppa Italia.

IN NETTO MIGLIORAMENTO – All’uscita dal Careggi, il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha aggiornato sulle condizioni di Edoardo Bove, che vanno in sintonia con il comunicato del club di poco fa: «Siamo molto più contenti rispetto a ieri e rilassati. Abbiamo visto il ragazzo stamattina, gli abbiamo parlato stamattina, sta meglio, lucido e sveglio, con la sua voglia di ridere e scherzare. La situazione deve rimanere sotto controllo, è un qualcosa che dovrà andare nelle prossime giornate, ma sta bene. Il presidente ha parlato direttamente col papà del ragazzo, ci sarà un contatto pure nelle prossime ore. Ha parlato con la squadra, convincendo i compagni a scendere in campo mercoledì e mercoledì lo faremo. Lui diceva “Voglio giocà, fatemi uscire”. Ha capito, nei suoi confronti tutti hanno espresso parole bellissime, dai tifosi, ai club e tutto il mondo del calcio. Stamattina dopo aver passato una notte intubato, si è potuto risvegliare lucido e senza l’aiuto dei macchinari».

Il DG Ferrari della Fiorentina si esprime pure sulla carriera di Bove

CARRIERA – Poi Ferrari risponde ad una domanda sul prosieguo della carriera di Bove. Ovviamente il direttore predica cautela: «Conseguenze sulla carriera? Presto per dirlo, per quello che abbiamo visto oggi speriamo di no. Vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo preso tutti un grande spavento, stamattina ce lo siamo toccato, abbracciato tutti».