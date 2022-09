Deulofeu: «Vittoria contro l’Inter? Momento magico, siamo dei ‘leoni’!»

Gerard Deulofeu è stato protagonista della vittoria dell’Udinese domenica all’ora di pranzo contro l’Inter. Lo spagnolo ha siglato due assist per i gol di Bijol e di Arslan. Non nasconde il suo entusiasmo

LEONI − Deulofeu ritorna sulla sfida vinta contro l’Inter: «È un momento magico a cui bisogna dare molto valore. Non vedevo questo entusiasmo o lo stadio così pieno da tanto tempo. Bisogna godersi il ​​momento e continuare a lottare per continuare a crescere. Pensare all’Europa sarebbe sbagliato. Per prima cosa si deve impiantare una mentalità vincente nella rosa. Noi siamo ‘leoni’ e sappiamo che dobbiamo correre più veloci degli altri per vincere». Le sue parole a Marca.