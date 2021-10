Deulofeu, stop per infortunio con l’Udinese. A rischio pure per l’Inter?

L’Inter giocherà domenica con la Juventus, poi mercoledì a Empoli e il 31 ottobre (ore 12.30) ospiterà l’Udinese. I bianconeri friulani potrebbero essere senza Deulofeu, che si è fermato per infortunio.

LO STOP – Gerard Deulofeu è costretto a fermarsi. L’attaccante spagnolo, che aveva giocato tutte le partite in questo inizio di stagione, mercoledì ha riportato una distorsione al piede. Le valutazioni effettuate oggi lo mettono di sicuro fuori per il match in casa dell’Atalanta di domenica (ore 12.30), ma pure per l’infrasettimanale col Verona di mercoledì. Udinese TV, il canale ufficiale della società friulana, fa sapere che il giocatore sarà rivalutato la prossima settimana. A nove giorni dall’Inter la possibilità che Deulofeu non ci sia è concreta.