Deulofeu: «Inter squadra forte con qualche punto debole, ma c’è per lo scudetto!»

Gerard Deulofeu in una lunga intervista al collega Stefano Pasquino disponibile oggi in edicola su Tuttosport, ha parlato anche dell’ultima sfida contro l’Inter in campionato.

L’ULTIMA GIOCATA – Deulofeu torna a parlare dell’ultima sfida giocata contro i nerazzurri in Serie A: «L’Inter è una grande squadra e, se perde una partita, si inizia a parlare di crisi. Prima di affrontarli ho analizzato a fondo quanto avevano fatto. È vero, hanno qualche punto debole, ma l’Inter resta una squadra forte che con Milan e Napoli sarà lì per vincere lo scudetto».