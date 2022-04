Deulofeu avverte anche l’Inter: «7 partite alla fine, affamati come animali»

Deulofeu ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita stravinta dall’Udinese con l’Empoli (vedi report). Lo spagnolo guarda alle prossime quattro partite ravvicinate, tra le quali quella con l’Inter di inizio maggio e le due da recuperare con Salernitana e Fiorentina (vedi calendario recuperi)

AFFAMATI – Gerard Deulofeu non si accontenta e per le prossime partite dell’Udinese, inclusa quella con l’Inter, vuole ottenere il massimo: «Mancano 7 partite alla fine (5 più 2 da recuperare, ndr) e vogliamo raggiungere il massimo dei punti. L’obiettivo è quello di vincere ogni partita. Ora abbiamo 4 partite molto forti, dobbiamo andare una per una affamati come animali».