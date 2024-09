Deschamps: «Thuram non al meglio all’Europeo. Scelte diverse»

Deschamps in conferenza durante il ritiro della Francia è tornato a parlare dell’esperienza all’Europeo in Germania, in particolare di Marcus Thuram.

IN ATTACCO – Didier Deschamps ha parlato anche dell’attaccante dell’Inter in conferenza stampa: «Era già in questa posizione agli Europei, anche se non fisso. Olivier Giroud non c’è più perché si è fermato, con tutto ciò che di buono poteva fare. Marcus Thuram non era al suo meglio in Germania mentre Randal Kolo Muani quando l’ho utilizzato ha fatto le cose bene, anche se non è titolare con il suo club. Abbiamo profili e materiali diversi in questa posizione, Kylian è più avanti nella sua esperienza».