Deschamps: «Pavard non convocato? All’Inter non gioca sempre!»

Deschamps ha risposto alla domanda sulla mancata convocazione di Benji Pavard nella Francia. Il CT transalpino così sul difensore dell’Inter.

GIOCATORI DI SERIE A – Didier Deschamps ha spiegato la mancata convocazione di Benjamin Pavard per le due partite di Nations League della Francia. Le sue parole in conferenza stampa sul difensore dell’Inter: «Benjamin gioca ma non in tutte le partite. So cosa può fare. Ovviamente seguo diversi giocatori tra cui Kalulu. Lo faccio alla Juve ma già al Milan. Rispetto a settembre Manu Koné e Michael Olise hanno soddisfatto le aspettative e voglio Dare loro la possibilità di confermare. Ma guardo molti giocatori. Kalulu ha avuto una stagione complicata l’anno scorso, ha cambiato club e ha firmato per un grande club come la Juventus».