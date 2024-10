Deschamps non si esalta su Thuram: «Ha passi in avanti da fare!»

Deschamps si esprime sull’attaccante dell’Inter Thuram, capocannoniere del club e della Serie A con 7 gol, direttamente da Clairefontaine.

CRESCERE – In conferenza stampa, alla vigilia di Belgio-Francia, Didier Deschamps ha parlato anche dell’attaccante dell’Inter Marcus Thuram. Questo il suo pensiero: «Si tratta di un attaccante molto efficace con il suo club, ma ancora dei passi in avanti da fare. Lui ha avuto un piccolo problema dopo la sua ultima partita di campionato, ora va meglio, ma, come tutta la nuova generazione, è dotato di un potenziale enorme, che deve però gestire e far crescere. Gli attaccanti hanno quasi sempre l’obbligo di essere decisivi, ma bisogna dare anche tempo e tranquillità per rendere al massimo. Potenzialmente Marcus, quello che è capace di fare è molto interessante, ma per concretizzarlo ci vuole tempo».