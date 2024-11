Deschamps esclude Pavard: «Continui così nell’Inter, è in pre-lista»

Deschamps ha provato a spiegare la terza esclusione di fila di Pavard nelle convocazioni in Nations League della Francia. Le sue parole in conferenza stampa.

PREFERENZA – Didier Deschamps ha diramato la lista dei giocatori della Francia convocati per le sfide contro Israele e Francia. C’è Marcus Thuram, ma non Benjamin Pavard. A tal proposito, il CT della nazionale transalpina ha spiegato la scelta di escludere per la terza volta consecutiva il difensore dell’Inter: «Ho preso l’opzione di rivedere altri giocatori. Sta a lui mantenere il rendimento che sta avendo con il suo club (l’Inter, ndr). In questa posizione c’è molta concorrenza. Forse un po’ di più, rispetto all’estate. Ma non è che la sua esperienza in Nazionale è finita, anzi. Rimane sulla pre-lista».