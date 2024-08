Deschamps: «Decisione su Pavard non definitiva. Pesa una concorrenza!»

Didier Deschamps ha parlato della mancata convocazione di Benjamin Pavard per gli impegni di Nations League della Francia contro l’Italia e il Belgio.

LA DECISIONE – Didier Deschamps ha espresso, in conferenza stampa, le sue motivazioni alla base della decisione di non convocare Benjamin Pavard per le sfide di Nations League della Francia. Questo il suo commento: «L’esclusione di Benjamin Pavard non è nulla di definitivo: nel suo club, l’Inter, c’è concorrenza. Per lui e Coman non ho fatto un discorso legato al loro livello nell’Europeo».

Pavard non convocato da Deschamps: l’Inter può utilizzare la situazione a suo vantaggio

LA SITUAZIONE – Nel dispiacere per il fatto che il rendimento di Benjamin Pavard, dalla scorsa stagione ad oggi, non sia stato adeguatamente remunerato da Deschamps né in occasione degli Europei né in vista delle prossime sfide di Nations League, l’Inter può comunque fare di necessità virtù. Il fatto di poter disporre del francese durante la settimana in cui molti dei suoi calciatori saranno impegnati con le proprie Nazionali, potrà essere sfruttato da Simone Inzaghi per far crescere ulteriormente di condizione uno dei pilastri della sua difesa.

LO SCENARIO – Di sicuro le scelte del tecnico piacentino non possono aver influito sulla decisione del ct transalpino, stante il fatto che il classe 1996 sia stato assente solo contro il Genoa. Ad ogni modo, macinare minuti e collezionare prestazioni convincenti con l’Inter potrà aiutare Pavard a dimostrare di nuovo al tecnico francese quanto opportuno possa essere convocarlo per gli impegni ufficiali. Deschamps è avvisato: Pavard darà il meglio di se stesso per rendergli difficile la scelta.