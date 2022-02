Derby Inter-Milan, prato ok anche per le dirigenze. Ma una cosa mancherà!

Tutto pronto per Inter-Milan, il Derby di Milano. Il terreno di San Siro, dopo due settimane di lavoro, è stato completamente rifatto e tirato a lucido. Occhio però ad una mancanza

MEAZZA − Inter-Milan, il tempo è scaduto. Oggi è il giorno del Derby della Madonnina, gara fondamentale in chiave scudetto. Simone Inzaghi sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione (vedi articolo) per preparare al meglio questa partita. Intanto, dopo due settimane di lavori costanti, è stato completamente tirato a lucido il terreno di San Siro. Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, ieri è avvenuto anche un sopralluogo delle due dirigenze che hanno approvato il nuovo manto erboso. In vista di Inter-Milan, stadio completo per il 50% di capienza con ben 3 milioni di euro di incasso. L’unica pecca sarà però la mancata coreografia della Curva Nord nerazzurra che ha deciso di non organizzare nulla per protestare contro le nuove disposizioni sui biglietti (vedi articolo). Per il Derby, inoltre, saranno collegati 200 paesi.