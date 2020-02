Derby e scelte degli uomini: Conte giÃ  nell’Olimpo Inter. Con il Milan… – SM

Derby e scelte degli uomini: Conte già nell’Olimpo Inter. Con il Milan… – SM

Lente d’ingrandimento sul lavoro di Antonio Conte all’Inter nel notiziario di “Sportmediaset”. Il tecnico salentino ha vinto due derby alla prima stagione sulla panchina nerazurra: nessuno come lui. E le sue scelte degli uomini, da Romelu Lukaku a Nicolò Barella, sono risultate vincenti

PRIMA VOLTA – Settimana della verità per l’Inter, cominciata con il derby e che si concluderà con lo scontro diretto contro la Lazio. In mezzo, domani sera, la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli. Antonio Conte ha già varcato la soglia dell’Olimpo nerazzurro con la scelta degli uomini in estate, da Lukaku a Barella, e attraverso i derby: è la prima volta infatti che un allenatore del Biscione vince entrambe le partite contro il Milan alla prima stagione.

GLI ACCORGIMENTI – Per fare la storia, Conte ha realizzato un vero capolavoro nell’intervallo di Inter-Milan, con il punteggio di 0-2 per i rossoneri: il tecnico prima ha lavorato sulla testa, poi ha trasmesso un messaggio durissimo con ironia e pacatezza. Ha fatto leva sull’orgolio ferito per dare una speranza al gruppo. Poi, oltre a questo, ci sono stati anche gli accorgimenti tattici, con il barcientro più alto. Ora i nerazzurri si giocano tutto in questa settimana: domani il Napoli per la Coppa Italia, domenica la Lazio per alimentare i sogni scudetto. Con in panchina un condottiero già nell’Olimpo della storia del Biscione.