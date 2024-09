Depay potrebbe lasciare l’Europa: spunta una possibilità. Inter mai alla finestra

Memphis Depay è ancora senza squadra dopo essersi svincolato dall’Atlético Madrid nell’estate del 2024: una certezza è che l’olandese non approderà all’Inter.

IL PUNTO – Memphis Depay non sarà un nuovo calciatore dell’Inter. L’attaccante olandese si è liberato dall’Atlético Madrid nel 2024, ma non ha ancora deciso in quale squadra approdare in questa stagione. Dopo una buona prestazione complessiva agli Europei, si sono intensificate le voci in merito a una possibile permanenza dell’ex Lione nel nostro continente, ma adesso il discorso sembra essere diverso. In particolare, a farsi sempre più concreta è l’opzione che porterebbe il classe 1994 in Brasile.

Depay potrebbe approdare in Brasile: Inter mai nel mirino!

LO SCENARIO – Depay, come riferito da UOL Sport, sarebbe nell’orbita del Corinthians per un possibile ingaggio da parte della squadra carioca a parametro zero. L’idea di un passaggio dell’olandese in Brasile si accompagna a quella di un mancato concretizzarsi dell’interesse della Roma e di alcuni club spagnoli nei suoi confronti. Certo è il discorso in merito a un possibile trasferimento di Depay all’Inter: non vi è alcuna possibilità che ciò si verifichi in questa stagione. I nerazzurri hanno deciso di proseguire con Marko Arnautović, consapevoli della possibilità di investire per un profilo futuribile a partire dalla prossima estate.