Depay si somma agli infortunati del Barcellona: un mese. Niente Inter

Sono tre in totale gli infortunati per il Barcellona nel corso di questa sosta per le Nazionali. Oltre a Jules Koundé e Ronald Araujo, infatti, anche Memphis Depay ha dovuto dare forfait con la sua Olanda. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, il giocatore salterà anche il doppio confronto con l’Inter.

