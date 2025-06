Deossa: «Il Monterrey ha qualità per affrontare ogni squadra!»

Nelson Deossa, giocatore del Monterrey, non ha affatto timore della sfida contro l’Inter. Manca un giorno e qualche ora al match del Mondiale per Club.

AVVERTIMENTO – Il Monterrey sarà presto il primo avversario dell’Inter al Mondiale per Club. La squadra messicana arriva con grande fiducia al torneo negli Stati Uniti, perciò in una situazione totalmente contraria a quella degli avversari nerazzurri. Cristian Chivu deve ritrovare la fiducia dei suoi giocatori e farlo al più presto. A poche ore dal match ne ha parlato il giocatore del Monterrey Nelson Deossa. Lo stesso Deossa ha detto su Espn: «Quando si tratta di arrivare per giocare contro queste squadre, dobbiamo uscire e giocare senza paura. Per mostrare perché stai difendendo questa squadra, le qualità che ti hanno portato fino al Mondiale per Club. Questo è tutto, scendere in campo e affrontarli. Ovviamente è difficile perché sono squadre europee, ma la verità è che abbiamo abbastanza qualità per poter competere con qualsiasi squadra. E questo è tutto, per uscire e divertirsi anche loro, per godere molto di questo bellissimo incontro. Per goderne al meglio come giocatore, come persona, come bambino, come sognatore. Quindi questo è tutto, andare là fuori e ovviamente cercare di farlo nel migliore dei modi»