Denis: «Lautaro Martinez sempre più forma! Anche l’Inter lo aiuta»

Lautaro Martinez, adesso anche piazzatosi 20° nella lista dei pretendenti al Pallone d’Oro, continua a sviluppare il suo potenziale. Del capitano dell’Inter ne parla German Denis, ex calciatore argentino di Serie A.

SEMPRE MEGLIO – La crescita di Lautaro Martinez è innegabile. Lo pensa anche German Denis, che su Radio Sportiva parla così del capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez ha raggiunto il suo picco di potenziale? Non so se ha raggiunto il suo picco massimo. Io lo vedo sempre meglio, non fa solo gol nel reparto offensivo. Fa tanto per la sua Inter, gioca per la squadra. Magari lo aiuta anche il fatto che sta in un’Inter che negli ultimi anni è una delle più forti perché ha una rosa ampia. Questo forse fa giocare bene anche lui. Ma sta di fatto che vedo un Lautaro Martinez sempre più in forma».