Denis: «In Argentina teniamo tutti l’Inter! Lautaro Martinez con Lukaku…»

Nella mattina successiva all’impresa dell’Inter nel suo girone di Champions League sono molte le dichiarazioni positive per i giocatori e Inzaghi. In collegamento con Radio Sportiva l’ex attaccante argentino Denis ha parlato di tutto ciò.

LAUTARO TOP – German Denis ha parlato su Radio Sportiva della situazione in attacco dell’Inter e dell’importanza della sua qualificazione agli Ottavi di Finale di Champions League. L’ex attaccante ha detto: «Bellissimo ritrovare Inter e Napoli in questa competizione così importante. L’Inter è una squadra alla quale teniamo tutti qui in Argentina. Lautaro Martinez sta passando un momento straordinario. Romelu Lukaku è rientrato e ha segnato subito, aiuterà tantissimo i suoi compagni. Sappiamo quanto può dare il belga. E trovare un Lautaro Martinez così in forma insieme a lui è molto importante». Così Denis sull’attacco nerazzurro.