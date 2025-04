Demiral rivela: «Vicino all’Inter! Seguo la Serie A per Calhanoglu e Yildiz»

L’ex difensore dell’Atalanta, Demiral, ha parlato direttamente dall’Arabia Saudita rivelando qualche retroscena di calciomercato. L’Inter, racconta, era stata vicina a prenderlo.

CONNAZIONALI – Merih Demiral, intercettato dai colleghi di Gianluca Di Marzio.com, parla della Serie A che segue per vedere i suoi compagni nella nazionale turca: «Lì ho imparato tanto, è stato molto importante per la mia carriera. Seguo ancora il campionato, anche perché ci sono i miei connazionali Calhanoglu e Yildiz. Seguo ancora la Serie A».

Demiral e le rivelazioni di mercato su Milan e Inter

MILAN – Lo stesso Demiral rivela una pista di mercato: «Ero vicinissimo al Milan, però dopo aver parlato con la mia attuale società abbiamo deciso di non andare a giocare lì. Il Milan è una grande squadra, e mi piacerebbe un giorno lavorare con Pioli. Già quattro o cinque anni fa, quando ero alla Juventus, ero stato vicinissimo al Milan. Al tempo c’era Maldini, ma dopo non si fece più nulla».

INTER – E poi tra le squadre che hanno avvicinato Demiral c’è stata pure la Beneamata. Le parole del difensore dell’Al-Ahli: «Sono stato vicino anche all’Inter ma non si è fatto nulla perché l’Atalanta ha preferito non cedermi. Tornare in Italia? Vediamo, nel calcio non si sa mai cosa può succedere».