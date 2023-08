Demiral ancora escluso dall’Atalanta in amichevole: convocato altro obiettivo Inter

Demiral ancora escluso dall’Atalanta in vista della prossima amichevole tra Atalanta e Union Berlino. Gian Piero Gasperini ha scelto di fare a meno di qualche giocatore, tra questi anche il marocchino obiettivo dell’Inter.

(NON) CONVOCATI – “Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per la gara amichevole Union Berlin-Atalanta, in programma domani, sabato 5 agosto, allo stadio An der Alten Försterei di Berlino alle ore 15.30″. Altro test importante per l’Atalanta che in vista dell’amichevole non convoca Merih Demiral, mentre è presente Rafael Toloi, altro giocatore accostato al mercato dell’Inter. Contro i tedeschi mancheranno anche altri sei giocatori rimasti a Zingonia per allenarsi: si tratta di Duvan Zapata, Luis Muriel, Adopo, Palomino, Soppy e Hateboer.