Demicheli: «Inzaghi meglio del primo Conte. Titolo? L’ambiente ci crede»

Marco Demicheli, inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile, ha descritto alcuni numeri riferiti al primo anno di Inzaghi con quello di Conte. Sullo Scudetto, l’ambiente Inter ci crede

FIDUCIA − Per Demicheli, l’ambiente nerazzurro crede ancora allo Scudetto: «Primo anno Inzaghi vs primo anno Conte? Bilancio positivo, numeri simili ma Inzaghi meglio nei punti, nei gol, meno gol subiti. In più, l’Inter di Inzaghi ha vinto 2 trofei. I tifosi ci credono, hanno fiducia ed entusiasmo che lo hanno trasmesso ai giocatori. A livello di spirito l’ambiente Inter c’è e ci crede, vedremo cosa succederà domenica sia a San Siro che a Sassuolo».