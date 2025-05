Dembelé avvisa l’Inter: «Il PSG non ha mai vinto la Champions League»

Dembelé ha parlato nel media day Uefa del PSG. Il giocatore francese, proiettato alla finale di Monaco contro l’Inter, ha dette queste parole.

FINALE MAI VINTA – Ousmane Dembelé, nel media day del PSG in vista della finale di Champions League contro l’Inter, si è espresso in questo modo sull’evento del 31 maggio a Monaco di Baviera: «Tutto può accadere in 90 minuti, ma siamo fiduciosi perché nel 2025 siamo stati molto bravi e abbiamo fatto molti sforzi per arrivare a giocarci la coppa. Speriamo di alzare il trofeo. Giocare una finale di Champions è magnifico, è la mia prima volta e voglio assaporare ogni momento. La vivrò col sorriso e concentrazione visto che sappiamo che il Psg non l’ha mai vinta».

PALLONE D’ORO – Poi Dembelé ha risposto alla domanda sull’eventuale vittoria del premio: «Quando giochi per il Psg c’è altro di più importante che non un premio individuale».

INTER – Lo stesso Dembelé ha infine risposto anche sui prossimi avversari nerazzurri. Il francese, che affronterà i compagni Marcus Thuram e Benjamin Pavard, ha commentato così: «In una finale può succedere tutto, sappiamo che l’Inter gioca tutti insieme da quattro o cinque anni, si conoscono bene, ma in una finale ancora una volta tutto può accadere».