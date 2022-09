Dembélé avvisa l’Inter: «Obiettivo Champions League. Manca da troppo»

Ousmane Dembélé non le manda a dire all’Inter e alle altre avversarie del Gruppo C della UEFA Champions League. L’attaccante del Barcellona, parlando a RMC Sport, ha reso noto la sua volontà (e quella della squadra) di tornare sul tetto d’Europa.

GUANTO DI SFIDA – Per poter tornare a vincere la UEFA Champions League, il Barcellona dovrà passare anche per le due fondamentali sfide contro l’Inter. Decisive per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Ousmane Dembélé, attaccante dei blaugrana, avvisa i nerazzurri e le altre due squadre del Gruppo C: «La fiducia per me è importantissima e Xavi me l’ha data. Dopo le sue parole sulla mia importanza mi sono visto obbligato a restare. Voglio che il Barcellona torni a vincere la Champions League. Non succede da sette anni»