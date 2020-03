Delneri: “Marotta tra i migliori al mondo. Inter? Insieme a Conte…”

Intervistato in esclusiva da mediagol.it, Luigi Delneri – ex tecnico, fra le altre, di Sampdoria e Juventus – ha parlato del suo rapporto con l’AD dell’Inter Beppe Marotta e della lotta Scudetto.

TOP DIRIGENTE – Una carriera condivisa in diverse squadre quella di Luigi Delneri e di Beppe Marotta, uno in panchina e l’altro in dirigenza. Proprio di questo rapporto ha parlato l’ex tecnico di Sampdoria e Juventus: «L’ho conosciuto prima a Bergamo e poi l’ho incontrato nuovamente a Genova, insieme a Paratici è uno dei dirigenti più preparati al mondo. Sembra che stia agendo più che bene anche all’Inter, penso che sviluppi ed ottimizzi le esperienze maturate in modo corretto e giusto. Parliamo di un esperto e competente uomo di calcio che già da parecchi anni sta sulla breccia. è una persona splendida e un professionista di tutto rispetto».

LOTTA A TRE – Un commento poi di Luigi Delneri sulla lotta Scudetto, nel caso il campionato dovesse riprendere: «La Lazio è senza dubbio una squadra che esprime un grande calcio sul piano corale grazie anche a un allenatore di grande spessore. Una squadra che può dire la sua per la lotta Scudetto, anche se resto convinto che la principale protagonista sarà sempre la Juventus. L’Inter sta costruendo qualcosa di importante con Antonio Conte che è un allenatore di grande livello sotto tutti i punti di vista, semmai la stagione dovesse ricominciare, sarà una bella lotta fino in fondo. Non dimentichiamo che se il campionato riprenderà, su questo ho dei seri dubbi, sarà caratterizzato una lotta costante tra queste tre squadre».

Fonte: mediagol.it –