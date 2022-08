Delneri: «Inter, Lukaku darà qualche input in più. Favorita? Dico questo»

Gigi Delneri, ex tecnico di Chievo, Juventus e Sampdoria tra le tante, ha parlato in collegamento su Radio Sportiva. Il suo parere in merito al ritorno di Lukaku all’Inter e sulla squadra favorita in campionato

INPUT IN PIÙ − Delneri giudica il mercato in Serie A: «Le big mi sembra che si siano rinforzate tutte. L’Inter mi sembra OK, ha ripreso Romelu Lukaku che darà qualche input in più ed è la favorita di questo nuovo campionato. Il Milan ha preso giovani interessanti e sono ancora i campioni d’Italia. Poi ci sono Juventus e Roma con la prima che dovrà ancora coprire qualche buco. Da capire se riuscirà a centrare qualche obiettivo importante».