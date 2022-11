Del Piero: «Voglio Conte contro l’Inter. Juventus? Mi auguro una cosa!»

L’ex capitano della Juventus ed ora opinionista Alessandro Del Piero per Sky Sport ha commentato il momento attuale della Juventus, ma soprattutto le possibilità dell’Inter per il sorteggio per gli Ottavi di Finale di Champions League. Richiamo a Conte

CONTE E IL DERBY D’ITALIA − Abbondano già i pronostici sull’eventuale squadra che l’Inter dovrà affrontare agli Ottavi di Finale di Champions League. La squadra nerazzurra non sarà l’unica italiana ad essere protagonista nel momento del sorteggio che si terrà lunedì alle 12. Napoli e Milan saranno le altre due dirette interessate, la Juventus dovrà aspettare l’Europa League. L’ex capitano bianconero Del Piero ha commentato così il sorteggio da aspettare e lo scontro prossimo tra Juventus e i nerazzurri: «Sorteggio? Tottenham-Inter, voglio vedere Conte contro il suo passato. Sarebbe una bella sfida e anche molto equilibrata. Juventus-Inter? Sfida bella calda perché ci sarà di mezzo tanto orgoglio, soprattutto nella sponda bianconera e me lo auguro. Bisogna confermare quanto visto col PSG. L’Inter è una vecchia rivale e sappiamo cosa c’è dietro questa partita. Deve dare anche una risposta al campionato».