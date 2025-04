Del Piero su Thuram: «Valore aggiunto per l’Inter. Dote unica!»

Alessandro Del Piero ha presentato il match di Champions League tra Barcellona e Inter, indicando dove i nerazzurri potrebbero far male ai catalani.

IL RAGIONAMENTO – Alessandro Del Piero si è così pronunciato a Sky Sport in vista di Barcellona-Inter: «L’Inter dovrà sapersi difendere e correre di più del solito perché i catalani sono abituati a gestire la palla. Sono rimasto impressionato dalla finale di Copa del Rey, dato il livello mostrato dal Barcellona al momento del recupero palla. La loro aggressività, la voglia di recuperare il pallone mi hanno colpito. I catalani giocano con una difesa altissima, per cui rompere continuamente la linea con gli inserimenti degli esterni può essere un’idea. I nerazzurri hanno tantissima qualità, sono forti anche nei calci piazzati, quello che manca è la presenza di calciatori bravi nell’1 vs 1. Thuram è importante anche per questo, data la sua capacità di far male nei duelli contro i propri avversari».

Del Piero sull’importanza di Thuram per l’Inter

DOTE CHIARA – Del Piero ha poi proseguito: «Il francese può dare un’arma in più all’Inter nel fronteggiare il Barcellona. Se si hanno delle difficoltà nel gestire il pallone, nel rendersi pericolosi, Thuram può fornire quel valore aggiunto utile per scardinare la difesa dei catalani».