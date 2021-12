Del Piero: «Sorteggio? L’Inter deve evitare il Liverpool. Anche altre due»

L’Inter sarà attesa lunedì a mezzogiorno dal sorteggio degli ottavi di finale. Del Piero, ospite di Champions League Show su Sky Sport, segnala tre avversarie da evitare con il Liverpool come principale spauracchio.

DA ESCLUDERE – Alessandro Del Piero trova un nome che l’Inter non dovrà incrociare agli ottavi di Champions League: «Andiamo a Liverpool allora, dai più forti. Spero di no per l’Inter, perché il Liverpool a febbraio e marzo sarà sempre abbastanza ingiocabile. Sono troppo pericolosi, hanno trovato tutto: velocità, gol, difesa e occasioni. Sono impressionanti, se dovessi dire qualcosa direi di evitare il Liverpool. Evitare il Bayern Monaco? Sì, è vero, e anche il Manchester City».