Del Piero: «Scudetto? Inter ora resta in pole position. Ma con le cessioni no»

Del Piero non esclude a priori l’Inter dalla lotta per vincere la Serie A 2021-2022, che inizierà fra quindici giorni. L’ex attaccante della Juventus, in collegamento con Sky Sport 24, mette però dubbi visto quello che sta succedendo.

REPUTAZIONE IN BILICO – Per la prossima Serie A, secondo Alessandro Del Piero, i nerazzurri hanno ancora crediti: «Giusto mettere l’Inter in pole position, perché ha vinto lo scudetto. Però oggi, se va via anche Romelu Lukaku dopo Achraf Hakimi e Antonio Conte, che aveva creato un ambiente di un certo tipo collaudato, con Simone Inzaghi che deve riiniziare da zero la Juventus secondo me passa in testa come griglia di partenza. Almeno con queste due cessioni. Da lì in poi è un grosso punto di domanda, perché l’Atalanta oltre ai risultati ha dato continuità».