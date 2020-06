Del Piero: “Scudetto? Inter Ã¨ giÃ  dentro. Serie A campionato nuovo”

Del Piero: “Scudetto? Inter è già dentro. Serie A campionato nuovo”

Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juventus oggi opinionista su “Sky Sport”, dopo Inter-Sampdoria in collegamento con gli studi dell’emittente televisivo ha detto la sua riguardo la lotta scudetto e la vittoria dei nerazzurri oggi a San Siro.

LOTTA SCUDETTO – Alessandro Del Piero dopo Inter-Sampdoria ritiene la squadra allenata da Antonio Conte ancora in piena lotta scudetto, considerando anche l’inserimento di Christian Eriksen e il carattere del tecnico leccese: «Secondo me l’Inter è già dentro. Affronteremo un campionato nuovo, un mini-torneo. Può accadere di tutto. Christian Eriksen? La qualità del giocatore non si discute. L’Inter è già rientrata perché questo è come se fosse l’inizio del campionato, hanno avuto meno tempo di allenarsi, sono stati fermi per tanto tempo, e quindi c’è chi avrà da prendere quello che è la struttura della squadra che è stata costruita in questi mesi e adattarla in questo momento. Farà la differenza chi riuscirà ad adattarsi prima degli altri. Antonio Conte? La partita persa contro il Napoli la rinfaccerà fino al prossimo anno! (ride, ndr). È una persona intelligente e tattica, quando si parte va a mille e stasera è arrivato a 1.100».