Del Piero: «Sanchez più pericoloso nella seconda fase! Inter, giusto un attacco»

Per Del Piero l’utilizzo di Sanchez in Inter-Liverpool dovrà avvenire da subentrato, perché secondo lui può dare di più come arma a gara in corso. L’ex attaccante ha dato la sua scelta sulla coppia offensiva durante Champions League Show da Sky Sport.

IL PARTNER – Alessandro Del Piero non tocca Edin Dzeko e per Inter-Liverpool sceglie il compagno di reparto: «Io credo che sia giusto partire con Lautaro Martinez. Alexis Sanchez è un fantastico attaccante, a mio avviso, ma può essere molto pericoloso nella seconda fase. Io credo che Lautaro Martinez oggi, anche per responsabilità in più dopo che è andato via Romelu Lukaku, senta questa partita. Quest’anno, in modo diverso, secondo me sta facendo comunque un’ottima stagione».