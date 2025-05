Del Piero: «San Siro spettacolare! A me piacevano anche i fischi»

Del Piero ha parlato prima dell’inizio di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League che decreterà la prima finalista partendo dal 3-3 della sfida di andata. Di seguito le sue considerazioni a Sky Sport

SPETTACOLARE – Alessandro Del Piero è intervenuto così prima di Inter-Barcellona: «Giocare a San Siro è spettacolare, è stupendo. Mi sono divertito tanto da avversario. I fischi? A me piacciono, mi fanno sentire vivo. Se non ci sono i fischi è un problema eh. Yamal? Impressionante. A me i paragoni tra ere non piacciono, io dico solo che la personalità che oggi ha questo ragazzo, favorita dal fatto che gioca in una squadra giovane, è impressionante. La maturità delle scelte è fuori dal comune, questa è la cosa incredibile, al di là delle qualità tecniche. Farlo a questa età è impressionante».