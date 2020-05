Del Piero rivela: “Ronaldo all’Inter? Ho rosicato! Alla fine mi ha ispirato”

Del Piero rivela un bel retroscena sull’arrivo di Ronaldo all’Inter. La storica bandiera della Juventus parla dell’ammirazione per l’attaccante brasiliano in una diretta sul suo profilo Instagram con il Fenomeno. Di seguito le sue dichiarazioni

AMMIRAZIONE E COMPETIZIONE – Alessandro Del Piero ripercorre le sue emozioni quando il Fenomeno approdò in nerazzurro: «L’arrivo di Ronaldo all’Inter mi ha dato uno stimolo ancora più grande. Ero anche un po’ incazzato: perché ho visto che gol facevi – dice in diretta all’ex attaccante – e pensavo che dovevamo giocare contro di te. Fortificavi una nostra rivale. Chi conosce il calcio, capisce che giocatore sei. Quando sei arrivato all’Inter, ti avevo in testa. E da lì ho cercato di allenarmi per diventare più veloce, più forte: il tuo arrivo mi ha dato davvero tanto».