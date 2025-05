Del Piero: «Per l’Inter la finale è un sogno! Racchiude la stagione»

Alessandro Del Piero, in collegamento per Sky Sport da Montecarlo, ha parlato delle possibilità che l’Inter vinca la Champions League. L’ex capitano juventino non esclude nulla.

FINALE – Alessandro Del Piero non esclude nulla per la partita che attende l’Inter tra sei giorni a Monaco di Baviera: «Più facile che torni a vincere la Ferrari o che l’Inter vinca la Champions League? È più facile che la Juventus vada in Champions League. Credo che per l’Inter sia un sogno come lo è in tutti questi casi. In finale racchiudi in una gara sola tanti anni, non solo una stagione o la competizione stessa. Per quanto riguarda la Ferrari è un percorso diverso, oggi ci è mancato poco. Come nel calcio anche nella Formula 1 ci sono i dettagli e i dettagli li stanno facendo meglio altre squadre. La Ferrari ha tutto per poter tornare a vincere presto: status, piloti, tutto»