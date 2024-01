Del Piero: «Napoli-Inter sarà bella sfida! Hanno dimostrato una cosa»

L’Inter, domani sera, sfiderà il Napoli: in palio la Supercoppa Italiana. Alessandro Del Piero, intercettato a Riyadh da SportMediaset, ha parlato così della finalissima

IMPREVEDIBILE – Questa l’analisi di Del Piero: «Napoli-Inter? Una finale. Tutto quello che è successo prima può essere confermato come meno. Ci sarà l’aspetto emotivo, la stanchezza, la fame e la voglia di vincere. Ci sarà anche la parte tattica e tecnica, ma in una finale può accedere di tutto. Inter ingiocabile? Da un po’ di tempo è la squadra che sta facendo meglio, che ha dato segni di continuità, costanza e qualità. Di essere pericolosa con tutte le sue armi. Sta passando un momento ottimo perché ha lavorato bene, ha giocatori di qualità, l’allenatore è bravo. Stanno facendo le cose alla grande. Difetti? Apparentemente pochi se non nessuno. Chi sarà decisivo? Entrambe le squadre, parlando dell’anno scorso e quest’anno, hanno dimostrato di fare la differenza con la collettività. Nella collettività le stelle escono fuori, non parlo solo di gol ma di presenza in campo e personalità. Cosa non deve fare il Napoli? Perdere (ride, ndr). Cosa deve fare? Vincere (ride, ndr). Le finali sono così, in un minuto può cambiare tutto. Sarà una bella partita».