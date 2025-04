Del Piero: «Lautaro Martinez sente la responsabilità, ecco il perché dell’esultanza»

Lautaro Martinez durante il match esulta in maniera veemente dopo il gol ai tedeschi. Alessandro Del Piero, su Sky Sport, analizza l’importanza del capitano dell’Inter.

RESPONSABILITÀ – Lautaro Martinez dopo il gol del pareggio si lascia andare ad una esultanza feroce e liberatoria. Alessandro Del Piero analizza l’esultanza e la partita del capitano: «L’esultanza feroce di Lautaro penso racchiuda anche la responsabilità da capitano di una. L’Inter ogni volta viene sottoposta a degli esami. Questa sera ha superato un esame. Quando senti questa responsabilità, questo carico e hai l’opportunità dopo poco di pareggiare la partita ti senti carico e vuoi mandare un messaggio. In questo senso lui fa in maniera anche molto naturale. È quel tipo di giocatore che non può permettersi di avere delle pause. Lui ha fatto della continuità fisica e non solo un punto di forza».

LAVORO FONDAMENTALE – Del Piero continua la sua analisi sul capitano dell’Inter: «Durante il match ha giocato dei palloni importanti, ha tenuto palla, ha fatto salire la squadra che hanno un’importanza vitale. Soprattutto quando giochi una partita di sacrificio come l’ha giocata la squadra di Inzaghi. Quando subisci tanto l’avversario, poi hai l’opportunità di respirare e rifiatare, portare su i tuoi compagni e anche offendere, questo lavoro è fondamentale. In queso lui è stato bravissimo. I nerazzurri hanno bisogno anche di qualcos’altro. È una squadra completa, ma la reazione è arrivata sempre dopo un colpo dell’avversario».