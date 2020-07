Del Piero: “Kolarov-Lautaro Martinez? Ãˆ fallo! Eriksen? Conte esigente”

Del Piero: “Kolarov-Lautaro Martinez? È fallo! Eriksen? Conte esigente”

Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juventus oggi opinionista su “Sky Sport”, in collegamento con l’emittente televisivo ha commentato il contatto tra Kolarov e Lautaro Martinez in occasione dell’1-1 realizzato da Henrikh Mkhitaryan.

IL CONTATTO – Alessandro Del Piero giudica falloso il contatto tra il difensore giallorosso e l’attaccante argentino: «Contatto Kolarov-Lautaro Martinez? Per il metro di giudizio usato fino ad oggi secondo me doveva dare il fallo per la dinamica dell’azione e perché è stato richiamato dal VAR. Lautaro ha il possesso della palla, credo che doveva fischiare».

SU ERIKSEN – Alessandro Del Piero commenta anche il momento di Christian Eriksen e le richieste di Antonio Conte: «Christian Eriksen? Trovare un altro Modric, un altro Pirlo, è decisamente complicato. Vedi anche la stessa Juventus con Miralem Pjanic. Le esigenze di Conte sono altissime sotto il profilo tattico, della corsa e dell’intensità. Da quando c’è il lockdown: Verona, Bologna, Sassuolo e stasera anche la Roma, vai in vantaggio e poi te la devi portare a casa. La stagione dell’Inter è positiva com’era stata annunciata dallo stesso Conte a inizio stagione, la squadra è competitiva però può ancora fare meglio».