Del Piero: “Juventus? Spero vinca qualcosa come Inter e Lazio! Serie A…”

Del Piero è intervenuto in collegamento da Berlino per “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex giocatore della Juventus si è espresso sul campionato italiano citando anche Inter e Lazio

SPORTIVITÀ – Di seguito le parole di Alessandro Del Piero: «Bellissimo campionato, considerando gli anni scorsi. La lotta Scudetto ma anche le altre squadre cresciute in questi anni, quindi c’è grande attesa per come andrà a finire. Anche la presenza in Europa continua a essere forte. C’è ancora da migliorare rispetto ad altri campionati ma ci sono buone premesse. Cosa vincerà la Juventus? Ci auguriamo che vinca qualcosa, come che lo vinca l’Inter e la Lazio così sono tutti contenti».