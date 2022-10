Del Piero: «Per Inzaghi miglior partita Inter? Lo ha detto per due motivi»

Del Piero, in collegamento su Sky Calcio Club, si è espresso su Inzaghi e le sue parole nel post gara di Inter-Roma. Secondo l’ex giocatore, il tecnico le avrebbe dette per due motivi.

IL COMMENTO − Le parole di Alessandro Del Piero in merito alle dichiarazioni di Simone Inzaghi nel post partita di sabato contro la Roma (vedi articolo): «La migliore partita dell’Inter secondo Inzaghi? Penso che un allenatore debba riuscire a trovare delle chiavi. Simone era convinto di questo, oppure l’ha detto per dare fiducia a una squadra che non riesce a rialzarsi. L’Inter è in difficoltà, non sta facendo bene sin dall’inizio».