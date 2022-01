Del Piero: «Inzaghi, all’inizio tanti punti di domanda ma si è inserito bene»

Alessandro Del Piero, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova collezione figurine Panini Calciatori 2021-2022, ha parlato del lavoro di Inzaghi e Spalletti. L’ex campione della Juventus e della Nazionale si è espresso sorpreso ma anche entusiasta sul tecnico dell’Inter

ALLENATORI − Del Piero sui tecnici di Inter e Napoli: «Ci sono due allenatori, Inzaghi e Spalletti, che sono entrati in un ambiente nuovo. Il passaggio di Simone Inzaghi è stato particolare, sia per le dinamiche che per quello che ha fatto alla Lazio. C’erano molti punti di domanda, ma si è inserito bene, sta facendo bene, ahimè aggiungerei io. Ma buon per loro. Serve un altro step per arrivare alla fine».

Fonte: Corriere dello Sport