Del Piero: “Inter, il Real Madrid non va in campo per pareggiare! Lukaku…”

Del Piero non crede al “biscotto” fra Real Madrid e Borussia Monchengladbach, che manderebbe fuori l’Inter a prescindere dal risultato contro lo Shakhtar Donetsk. L’ex attaccante della Juventus, intervenuto durante “Champions League Show” su Sky Sport, ha poi parlato di Lukaku che dovrà essere il trascinatore oggi.

NO AL BISCOTTO – Alessandro Del Piero tranquillizza l’Inter sul rischio di un pari concordato nell’altra partita: «Io non credo che il Real Madrid vada in campo con l’idea di pareggiare. Non è nella mentalità del Real Madrid, di Zinédine Zidane e dei giocatori. Sarà partita vera, anche perché con il pareggio rischi di subire inaspettatamente un gol e poi andarla a raccontare. La differenza fra i grandi giocatori, come Romelu Lukaku, è che in queste partite fanno il passo successivo: andare al livello superiore avviene quando vinci le partite che devi vincere. A un certo punto ci sono partite che devi vincere, i campioni devono fare il proprio dovere. Non è semplice questo, ma è la differenza fra un buon giocatore e un gran giocatore».